Две фирмы из Самарской области оплатили штрафы на 90 млн рублей за организацию картельного сговора
Две компании из Самарской области – ООО «ФАРМ-СДК» и ООО «Новофарм» – по решению суда заплатили штрафы на 90 млн рублей. Все из-за того, что компании организовали картельный сговор. Они преступным путем выиграли в 400 аукционах на поставку лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионов России. Максимальные цены контрактов – 400 млн рублей, сообщает ФАС.
- Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского Народного Фронта. Решения ФАС о наличии антиконкурентного соглашения, а также о наложении штрафа обжаловалось участниками антиконкурентного соглашения, но суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону антимонопольного органа, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU