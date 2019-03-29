2019-03-29T09:57:29+03:00
Происшествия

Две фирмы из Самарской области оплатили штрафы на 90 млн рублей за организацию картельного сговора

ООО «ФАРМ-СДК» и ООО «Новофарм» договорились о поставке лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионов страны
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского Народного Фронта.Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского Народного Фронта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Две компании из Самарской области – ООО «ФАРМ-СДК» и ООО «Новофарм» – по решению суда заплатили штрафы на 90 млн рублей. Все из-за того, что компании организовали картельный сговор. Они преступным путем выиграли в 400 аукционах на поставку лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в 5 регионов России. Максимальные цены контрактов – 400 млн рублей, сообщает ФАС.

- Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению активистов проекта «За честные закупки» Общероссийского Народного Фронта. Решения ФАС о наличии антиконкурентного соглашения, а также о наложении штрафа обжаловалось участниками антиконкурентного соглашения, но суды апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону антимонопольного органа, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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