В Самаре составили рейтинг домов-должников за холодную воду

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-29T10:15:09+03:00

В Самаре долг многоквартирного дома на улице Свободы уже перевалил за 1 млн рублей Фото: Архив "КП"

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Долги жителей Самары за холодную воду и канализацию продолжают расти. На данный момент они превышают 1,5 млрд рублей. Как отмечают коммунальщики, среди злостных неплательщиков за предоставляемые услуги встречаются не только отдельные жители, но и целые дома. Причем большинство из них «обитают» в Кировском, Советском и Промышленном районах.

- Мы составили топ-10 домов-должников, которые «забыли» оплатить около 6 млн рублей за воду и канализацию. Самый большой долг накопил дом № 76 по улице Свободы. Он составил более 1,4 млн рублей. За ним идет дом № 36А по проспекту Кирова. Его задолженность — 1,3 млн рублей. Замыкает десятку неплательщиков дом № 118 на улице Стара-Загора с долгом 332 тысячи рублей, - рассказали представители «РКС-Самара»

Что касается отдельно взятых абонентов-неплательщиков, которые годами не платят за коммунальные услуги, то их долги превышают уже более 200 тысяч рублей. Самый крупный долг в 251 тысячу рублей числится за одним из жителей Промышленного района.

ИСТОЧНИК KP.RU