2019-03-29T10:27:41+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель грузовика сбил насмерть пешехода и уехал в гостиницу

Попытка автомобилиста скрыться от стражей порядка не увенчалась успехом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 28 марта, примерно в 20:15 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошла смертельная авария. Там под колесами грузовика погиб молодой человек.

- 52-летний водитель автомобиля DAF двигался со стороны Самары в направлении Уфы. В пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, и сбил 24-летнего пешехода. Молодой человек на тот момент пересекал дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После этого водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако через некоторое время полицейские его разыскали. Автомобилист оставил свою машину на стоянке одной из гостиниц. Что касается пешехода, то он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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