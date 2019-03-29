В Самарской области водитель грузовика сбил насмерть пешехода и уехал в гостиницу
В четверг, 28 марта, примерно в 20:15 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошла смертельная авария. Там под колесами грузовика погиб молодой человек.
- 52-летний водитель автомобиля DAF двигался со стороны Самары в направлении Уфы. В пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, и сбил 24-летнего пешехода. Молодой человек на тот момент пересекал дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
После этого водитель грузовика скрылся с места ДТП. Однако через некоторое время полицейские его разыскали. Автомобилист оставил свою машину на стоянке одной из гостиниц. Что касается пешехода, то он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU