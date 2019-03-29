"Из салона вырываются языки пламени": в Самаре на проспекте Кирова загорелся автобус № 226
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция [видео]
Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в пятницу, 29 марта, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской загорелся автобус № 226. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- В салоне сначала дымом запахло, поэтому водитель высадил всех пассажиров. После этого автобус загорелся, - рассказали свидетели случившегося.
Огонь очень быстро охватил "ПАЗик". Клубы черного дыма и языки пламени вырывались из всех окон автобуса. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция. Подробности случившегося устанавливаются.
В Самаре на проспекте Кирова полыхал автобус № 226 .
ИСТОЧНИК KP.RU