"Из салона вырываются языки пламени": в Самаре на проспекте Кирова загорелся автобус № 226

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-29T10:59:36+03:00

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Утром в пятницу, 29 марта, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской загорелся автобус № 226. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- В салоне сначала дымом запахло, поэтому водитель высадил всех пассажиров. После этого автобус загорелся, - рассказали свидетели случившегося.

Огонь очень быстро охватил "ПАЗик". Клубы черного дыма и языки пламени вырывались из всех окон автобуса. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция. Подробности случившегося устанавливаются.

В Самаре на проспекте Кирова полыхал автобус № 226 .

ИСТОЧНИК KP.RU