В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова на Молодогвардейской
Здание приведут в порядок почти за 24 млн рублей
Подрядчик должен обновить здание до 15 октябряФото: Google. Карты.
Изменить размер текста:
Региональный Ространснадзор ищет подрядчика, который займется реставрацией дома № 58 по улице Молодогвардейской, которое носит название «Усадьба купца Д.В. Кириллова». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчику предстоит законсервировать, а затем воссоздать фундамент и кладку, декор, окна и двери, а также другие металлические и деревянные конструкции здания. Выполнить все эти работы он должен до 15 октября 2019 года, - говорится в техзадании.
На реконструкцию здания из федерального бюджета планируется выделить 23,88 млн рублей. Победителя аукциона выберут 29 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU