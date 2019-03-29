2019-03-29T11:19:32+03:00
Общество

В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова на Молодогвардейской

Здание приведут в порядок почти за 24 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подрядчик должен обновить здание до 15 октябряПодрядчик должен обновить здание до 15 октябряФото: Google. Карты.
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Региональный Ространснадзор ищет подрядчика, который займется реставрацией дома № 58 по улице Молодогвардейской, которое носит название «Усадьба купца Д.В. Кириллова». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит законсервировать, а затем воссоздать фундамент и кладку, декор, окна и двери, а также другие металлические и деревянные конструкции здания. Выполнить все эти работы он должен до 15 октября 2019 года, - говорится в техзадании.

На реконструкцию здания из федерального бюджета планируется выделить 23,88 млн рублей. Победителя аукциона выберут 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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