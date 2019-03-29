2019-03-29T11:43:54+03:00
Общество

В Самаре пройдут мастер-классы по инструментам влияния в жизни и бизнесе и речевой самообороне

Их проведет тренер по ораторскому мастерству Руслан Хоменко
ФЕДОР КОНЮХОВ
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Руслан Хоменко - профессиональный тренер, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства (Тольятти, Казань, Самара), ведущий тренер-лицензиат Университета Риторики и Ораторского Мастерства (Москва), победитель и призер Ораторских чемпионатов (Москва)Руслан Хоменко - профессиональный тренер, руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства (Тольятти, Казань, Самара), ведущий тренер-лицензиат Университета Риторики и Ораторского Мастерства (Москва), победитель и призер Ораторских чемпионатов (Москва)
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Тренер по ораторскому мастерству Руслан Хоменко проведет в Самаре два мастер-класса. Первый – «Харизматичный оратор: инструменты влияния в жизни и бизнесе» - пройдет 3 апреля с 18:30 до 21:30 по адресу Студенческий переулок, дом 8.

- Мастер-класс посвящён изучению основных инструментов ораторского мастерства и ответам на вопросы: «как подготовиться?», «что и как говорить?», «чем усилить?». Вы сможете осознанно жестикулировать, передвигаться, работать голосом, управлять своим волнением и страхом перед выступлением, будете знать основные правила и секреты влияния на аудиторию, обретёте новые инструменты создания своей речи, - рассказали организаторы.

Второй мастер-класс посвящен речевой самообороне – «Побеждать или договариваться? Конфликты. Речевая самооборона». Он пройдет 10 апреля с 18:30 до 21:30 также по адресу Студенческий переулок, дом 8.

- Мастер-класс о том, как эффективно, без разрушающих последствий для себя и оппонента противостоять разного рода речевым нападениям: грубости, наездам, оскорблениям, непрошеным советам, требованиям, осуждениям, каверзным вопросам, усмешкам, угрозам. И как при этом оставаться эмоционально уравновешенным, уверенным, влиятельным и конструктивным, - объясняют организаторы мастер-класса.

Участие платное – 1000 рублей (оплата на месте наличными или картой).

Обратите внимание, что нужна предварительная регистрация – для нее необходимо отправить свои имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты на e-mail oratortlt@mail.ru или оставить данные в обсуждениях встреч: первый мастер-класс, второй мастер-класс.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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