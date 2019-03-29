2019-03-29T11:47:00+03:00
Общество

«Гав» лучше без «но»: самарцы попросили навести порядок с выгулом собак в парках

Горожане недовольны, что их детям приходится гулять по загаженным тропинкам
Анастасия ФИЛАТОВА
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За собачниками, которые не убирают за своими питомцами, попросили усилить контрольЗа собачниками, которые не убирают за своими питомцами, попросили усилить контрольФото: Архив "КП"
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Жители Самары пожаловались на собачников, которые выгуливают своих питомцев в парках, в частности на Воронежских озерах, и не убирают за ними.

- На Воронежских озерах идет активный выгул собак. Они уже все загадили, а ведь там еще и дети гуляют. Воронежские озера вроде бы парковая зона и выгул собак запрещен. Почему такой беспорядок? - возмутились жители Промышленного района.

По словам представителей МАУ «Парки Самары», контроль за выгулом собак не входит в их зону ответственности. К тому же наказать заводчиков за неубранные продукты жизнедеятельности животных они тоже не могут, а полиция, как правило, редко реагирует на подобные обращения. Представители «Парков Самары» обратились в мобильную приемную губернатора Самарской области с просьбой использовать свой «колоссальный административный ресурс», чтобы усилить патрулирование в общественных пространствах, ведь убирать за собаками приходится сотрудникам парка, а это не самое приятное занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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