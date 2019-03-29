2019-03-29T11:56:24+03:00
Происшествия

В Самаре на Победе на голову маленького мальчика рухнула глыба льда

Ребенок получил тяжелую травму
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
Изменить размер текста:

В среду, 27 марта, в Советском районе Самары произошло ЧП. Там примерно в 17 часов с крыши дома на улице Победы на малолетнего ребенка рухнула глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В результате падения льдины пострадал мальчик 2017 года рождения. Он получил тяжелую травму головы. По версии следствия, все произошло из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом выполняла работы по очистке кровли от снега и наледи, - рассказали правоохранители.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24