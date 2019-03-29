В Самаре на Победе на голову маленького мальчика рухнула глыба льда

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-29T11:56:24+03:00

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В среду, 27 марта, в Советском районе Самары произошло ЧП. Там примерно в 17 часов с крыши дома на улице Победы на малолетнего ребенка рухнула глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В результате падения льдины пострадал мальчик 2017 года рождения. Он получил тяжелую травму головы. По версии следствия, все произошло из-за того, что управляющая компания ненадлежащим образом выполняла работы по очистке кровли от снега и наледи, - рассказали правоохранители.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время его расследование продолжается. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU