В Тольятти трех сотрудниц Роспотребнадзора уличили во взятках от предпринимателей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-29T12:10:31+03:00

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В Тольятти три сотрудницы Роспотребнадзора стали фигурантками уголовного дела. Это главный специалист-эксперт территориального отдела и два главных специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей надзорного ведомства. Всех их подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в ноябре 2018 года подозреваемые договорились о том, что они не будут проводить внеплановые проверки в отношении троих ИП за незаконное вознаграждение. В результате с одного предпринимателя они получили 25 тысяч рублей, а с двух других - по 20 тысяч рублей, - рассказали правоохранители.

В отношении сотрудниц Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU