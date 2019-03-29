Некоторым жителям Самары компенсируют расходы на цифровые приставки
Уже этим летом в Самарской области отключат аналоговое телевидение. На смену ему придет цифровое, с ним жителям будут доступны в хорошем качестве 20 бесплатных каналов. Переход на новый сигнал в регионе запланирован на 3 июня. Чтобы начать принимать цифровой сигнал, необходимо подключить специальное оборудование. Некоторым самарцам пообещали возместить затраты на его приобретение.
- Часть расходов на покупку приставки и антенны будет возмещена студентам из малоимущих семей, малоимущим семьям и одинокопроживающим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые будут получать соцпособия и выплаты в период с 1 марта по 30 ноября 2019 года, - сообщили в администрации Самары.
Жители областной столицы смогут получить компенсацию, обратившись с 1 апреля по 30 ноября в отделы соцподдержки по месту регистрации или в любое отделение МФЦ. Туда нужно будет предоставить подлинники и копии следующих документов: паспорт и СНИЛС, чек на оплаченное оборудование, технический паспорт приобретенного оборудования, а также реквизиты счета в банке.
ИСТОЧНИК KP.RU