2019-03-29T12:58:37+03:00
Спорт

Счастливая форма: «Крылья Советов» сыграют с «Арсеналом» в серых футболках

В третьем комплекте формы самарцы провели четыре матча и ни разу не проиграли
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» сегодня в сером«Крылья» сегодня в серомФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» сыграют в матче 21 тура РПЛ против тульского «Арсенала» в серых футболках и темных шортах. Гости выйдут на игру в красных футболках и шортах, сообщает официальный Твиттер «Крыльев».

Серая форма для «Крыльев» является счастливой – в ней самарцы не проиграли ни одного матча. В третьем комплекте подопечные Миодрага Божовича сыграли вничью с «Локомотивом» и обыграли «Енисей», «Анжи» и саратовский «Сокол».

встреча «КС» - «Арсенал» пройдет на «Самара Арене» сегодня, 29 марта Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

встреча «КС» - «Арсенал» пройдет на «Самара Арене» сегодня, 29 мартаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Напомним, встреча «КС» - «Арсенал» пройдет на «Самара Арене» сегодня, 29 марта. Начало матча – в 19:30 по местному времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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