Правительство РФ выделит деньги на строительство моста через Волгу у Климовки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-29T13:26:10+03:00

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Правительство РФ до 2021 года выделит несколько миллиардов рублей на создание транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Этот проект предусматривает строительство моста через реку Волгу у села Климовка с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5. Об этом стало известно 28 марта в ходе заседания правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

- В 2019-2021 годах на инфраструктуру транспортного коридора, который соединит Европу и Западный Китай, в том числе на строительство обхода вокруг Тольятти и моста через Волгу будет направлено 30,8 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что строительство нового дорожного объекта в Самарской области начнется уже в этом году. Как недавно сообщил глава региона Дмитрий Азаров, движение по мосту будет запущено в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU