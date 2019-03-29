В Самаре из торгового центра "Мега" эвакуировали людей
Днем в пятницу, 29 марта, в торговом центре "Мега", который находится на 24 км Московского шоссе в Самаре, сработала пожарная сигнализация. Всем посетителям и сотрудникам пришлось в срочном порядке покидать здание. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Только что была срочная эвакуация в магазине "Икеа" в "Меге"! Весь народ переполошили! - рассказали посетители торгового центра.
Интернет-пользователи предположили, что в "Меге" проходили учения, как это недавно было в торгово-развлекательном комплексе "Амбар". Официальной информации по данному поводу пока нет. В ГУ МЧС по Самарской области сейчас уточняют эти данные.
ИСТОЧНИК KP.RU