2019-03-29T13:54:34+03:00
Происшествия

В Самаре из торгового центра "Мега" эвакуировали людей

По словам очевидцев, сейчас в здании работают сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Аделина ИсмагиловаФото: Аделина ИсмагиловаФото: vk.com
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Днем в пятницу, 29 марта, в торговом центре "Мега", который находится на 24 км Московского шоссе в Самаре, сработала пожарная сигнализация. Всем посетителям и сотрудникам пришлось в срочном порядке покидать здание. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Только что была срочная эвакуация в магазине "Икеа" в "Меге"! Весь народ переполошили! - рассказали посетители торгового центра.

Интернет-пользователи предположили, что в "Меге" проходили учения, как это недавно было в торгово-развлекательном комплексе "Амбар". Официальной информации по данному поводу пока нет. В ГУ МЧС по Самарской области сейчас уточняют эти данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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