В одном из районов Самары ввели карантин по бешенству животных
В Куйбышевском районе Самары ввели карантин по бешенству животных. Опасное заболевание было выявлено в поселке Рубежный.
- Территория поселка Рубежный признается неблагополучной по бешенству животных, в связи с чем там вводится карантин. Он продлится с 29 марта по 29 мая, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.
На время действия ограничительных мероприятий в поселке нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать животными, а также вывозить питомцев в другие районы и проводить отлов диких животных.
Отметим, что карантин по бешенству с 29 марта вводится и в селе Большая Каменка Красноярского района. Он также продлится до 29 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU