2019-03-29T14:16:08+03:00
Общество

В одном из районов Самары ввели карантин по бешенству животных

Ограничения продлятся в течение двух месяцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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На время действия карантина в Куйбышевском районе нельзя будет проводить выставки собак и кошекНа время действия карантина в Куйбышевском районе нельзя будет проводить выставки собак и кошекФото: Архив "КП"
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В Куйбышевском районе Самары ввели карантин по бешенству животных. Опасное заболевание было выявлено в поселке Рубежный.

- Территория поселка Рубежный признается неблагополучной по бешенству животных, в связи с чем там вводится карантин. Он продлится с 29 марта по 29 мая, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

На время действия ограничительных мероприятий в поселке нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать животными, а также вывозить питомцев в другие районы и проводить отлов диких животных.

Отметим, что карантин по бешенству с 29 марта вводится и в селе Большая Каменка Красноярского района. Он также продлится до 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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