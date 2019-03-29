Реставрацию хоральной синагоги в Самаре возобновят в апреле

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-29T14:46:45+03:00

Работы в здании приостановили осенью 2018 года после того, как строители начали разбирать одну из его стен

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Стало известно, когда будут возобновлены работы по реставрации хоральной синагоги на улице Садовой в Самаре, которые были приостановлены в октябре прошлого года. Как сообщил глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, к реконструкции здания приступят уже в следующем месяце.

- Пока работы в хоральной синагоге приостановлены. Они возобновятся во второй половине апреля, - рассказал чиновник.

Напомним, хоральная синагога была построена в 1908 году по проекту Зельмана Клейнермана. Через несколько лет ее закрыли, а затем по инициативе советских властей там размещались дом культуры и хлебное производство. В последние годы здание пустовало и разрушалось, однако реконструкция его много раз откладывалась. К реставрации синагоги приступили только в 2018 году, но работы быстро приостановили, когда местные жители заметили, как строители разбирают одну из ее стен. Тогда автор проекта реконструкции памятника Наталья Басс рассказала, что снос стены предусмотрен проектом. По словам архитектора, стена была в аварийном состоянии. После демонтажа ее воссоздали бы заново.

ИСТОЧНИК KP.RU