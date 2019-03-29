В Самаре хотят внедрить «умное» освещение и единую туристическую карту

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-29T15:18:56+03:00

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В ближайшее время во многие сферы жизни Самары внедрят умные технологии. К примеру, будут автоматизированы процессы ЖКХ и появится единая туристическая карта. Эти новшества будут реализованы в рамках федерального пилотного проекта «Умный город».

- Сейчас рассматривается возможность внедрения единой туристической карты гостя города, с помощью которой можно будет получать дополнительные скидки и разные услуги, в том числе оплачивать проезд в транспорте, - сообщили в городской администрации.

Также в Самаре появится «Умное ЖКХ», которое позволит получать онлайн данные о потреблении энергоресурсов, снизить расходы, следить за состоянием объектов инфраструктуры и оперативно устранять аварийные ситуации.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Умный город» в Самаре планируют обновить городское освещение. Ртутные лампы заменят на светодиодные, а также подключат все освещение к автоматизированной системе, которая позволит регулировать его яркость и включать/отключать свет в зависимости от времени суток и погоды. Предполагается, что все это позволит городу экономить до 15% потребляемой энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU