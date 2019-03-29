В Самарской области до 2025 года из аварийно жилья переселят более 22 тысяч человек

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-29T15:52:11+03:00

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В Самарской области с 2019 года по 2025 год из аварийного жилья переселят более 22,6 тысяч человек. Этот процесс пройдет в шесть этапов. Об этом стало известно 29 марта в ходе заседания правительства Самарской области.

- В течение нескольких ближайших лет планируется переселить 22 697 человек из 8 982 жилых помещений общей площадью 363762,71 квадратных метров, - рассказал министр строительства региона Евгений Чудаев.

По словам чиновника, данная программа по переселению будет реализована при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. В ее рамках будут переселять жильцов тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU