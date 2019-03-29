В Самаре уровень загрязнения воздуха оценили как «повышенный»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-29T16:21:47+03:00

Повышенный уровень загрязнения отмечается только в Самаре, в остальных городах он низкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты пришли к такому выводу после анализов проб воздуха в 2018 году

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Проблема загрязнения воздуха по-прежнему остается актуальной для Самарской области. Согласно исследованиям, проводимым в регионе в 2018 году, хуже всего ситуация складывается в Самаре. Об этом стало известно в ходе заседания в Самарской губернской думы.

- Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха ведется на 32 стационарных постах в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске, Отрадном, Похвистнево и в Безенчуке. В прошлом году на анализ были взяты 193 тысячи проб атмосферного воздуха. По его результатам уровень загрязнения в Самаре был оценен как «повышенный», а в других городах - как «низкий», - сообщили в губдуме.

По словам представителей управления Роспотребнадзора по Самарской области, в 2018 году они отобрали и проанализировали 14314 проб атмосферного воздуха. В 0,13% из них были зарегистрированы превышения предельно допустимой концентрации.

По итогам заседания депутаты пришли к выводу, что региону нужно приобретать дополнительные мобильные станции контроля воздуха и привлекать научные сообщества к независимым мониторингам, а также модернизировать имеющиеся стационарные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU