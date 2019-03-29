2019-03-29T16:46:48+03:00
Происшествия

Водитель Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, почти 3 года проведет в колонии-поселении

По вине автомобилиста погиб и его 34-летний пассажир
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погибшему полицейскому было всего 24 годаПогибшему полицейскому было всего 24 года
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В Сызрани суд вынес приговор 23-летнему водителю автомобиля «Инфинити», который обвинялся в гибели двоих человек: своего 34-летнего пассажира и 24-летнего инспектора ОГИБДД МУ МВД «Сызранское» Владимира Горшкова.

- Суд признал молотого человека виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности гибель двоих человек, и приговорил к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло 5 ноября прошлого года около 1:30 на 925 км трассы М-5. Водитель автомобиля Infiniti G35 Sport, двигаясь в направлении Самары, при обгоне сбил полицейского, а затем вылетел в кювет. В результате и инспектор ДПС, и пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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