«Где-то грустит один цыган»: на трамвайных путях в Самаре скачет конь
По Самаре скачет конь. Его заметили местные жители, они выложили видео в соцсети. Коня увидели на кольце улиц Земеца и Литвинова. По видео понятно, что конь скачет вдоль здания по адресу ул. Литвинова д.360, мимо трамвайной остановки "Восточный поселок".
- Где-то грустит один цыган, - шутят пользователи в социальных сетях. Надо сказать, что на местных жителей конь не произвел никакого впечатления. Самарцы спокойно стоят на остановке, не обращая внимания на животное.
На трамвайных путях в Самаре скачет конь.
Откуда взялся конь, неизвестно. Хозяева парнокопытного никак себя не проявляют. Местные жители предполагают: конь мог сбежать с ближайшего мясокомбината.
ИСТОЧНИК KP.RU