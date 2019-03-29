«Где-то грустит один цыган»: на трамвайных путях в Самаре скачет конь

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-29T18:09:21+03:00

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По Самаре скачет конь. Его заметили местные жители, они выложили видео в соцсети. Коня увидели на кольце улиц Земеца и Литвинова. По видео понятно, что конь скачет вдоль здания по адресу ул. Литвинова д.360, мимо трамвайной остановки "Восточный поселок".

- Где-то грустит один цыган, - шутят пользователи в социальных сетях. Надо сказать, что на местных жителей конь не произвел никакого впечатления. Самарцы спокойно стоят на остановке, не обращая внимания на животное.

На трамвайных путях в Самаре скачет конь.

Откуда взялся конь, неизвестно. Хозяева парнокопытного никак себя не проявляют. Местные жители предполагают: конь мог сбежать с ближайшего мясокомбината.

ИСТОЧНИК KP.RU