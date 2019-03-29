По-весеннему пригревать: какой будет погода в Самарской области на последних выходных марта

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-29T19:55:09+03:00

В Поволжье местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какая погода будет в Самарской области на последних выходных марта. Синоптики обещают, что 30 и 31 марта в регион наконец-то придет весна. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

- Обширный циклонический вихрь определяет погоду северной части Евразийского континента. В предстоящие трое суток существенно не углубляясь, но увеличиваясь по площади, он распространит влияние на средние широты, - прокомментировала метеоролог Любовь Горолатова. – В Поволжье местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью, при отсутствии плотных облачных полей будет преобладать отрицательных значений, днем солнце по-весеннему будет пригревать.

Как передает региональный Гидрометцентр, в субботу 31 марта местами пройдут небольшие мокрый снег и дождь. Днем температура повысится до +2...+7 °C, ночью ожидается -3...-8 °C. Ветер юго-западный: ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье могут быть мокрый снег и дождь. 31 марта днем +4...+9 °C, переменная облачность. Без существенных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU