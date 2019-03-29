Суд оставил под арестом экс-главу Фонда капремонта Самарской области
29 марта суд Самарского района вынес решение по продлению ареста для экс-главы Фонда капремонта Самарской области Михаила Архипова и его брата Алексея. Об этом сообщает пресс-служба Самарского районного суда.
- Михаил и Алексей Архиповы останутся в СИЗО до 30 июня, - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, Архиповых подозревают в участии в коммерческом подкупе. По версии следствия, По материалам следствия, руководитель Фонда капремонта Михаил Архипов с 2016 года, когда еще был на должности заместителя, получал «откаты» - по 5% с договоров подряда. Заявление в правоохранительные органы написал директор компании «Инженерные сети Самара» Александр Кузнецов.
Подозреваемые свою вину отрицают. Михаил Архипов уверяет: это все оговор подрядчиков. Мол, либо Кузнецова заставили это сделать, либо кто-то хочет занять кресло гендиректора Фонда капремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU