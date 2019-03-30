Гроб с покойником у здания правительства в Самаре: следователи не стали возбуждать уголовное дело

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-30T08:31:47+03:00

Гроб с телом появился у стен Белого дома вечером 21 февраля. Это была попытка привлечь внимание к проблеме захоронений в регионе

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История с гробом у здания правительства Самарской области не привела к возбуждению уголовного дела. Следователи не нашли состава преступления в том, что тело покойного сызранца Валерия Малеева выставили у стен Белого дома.

- В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку нет состава преступления, - сообщили в СУ СК по Самарской области, отметив, что теперь законность этого решения предстоит проверить прокуратуре.

Напомним, гроб с покойником появился возле здания правительства в Самаре вечером 21 февраля. Жительница региона Анна Плотникова не смогла похоронить бывшего гражданского мужа на кладбище «Рубежное» якобы из-за того, что какие-то люди не пускали ее туда и не дали похоронщикам выкопать могилу. Поэтому женщина решила привлечь внимание властей к своей проблеме таким необычным способом. Похоронить покойного удалось только на следующее утро 22 февраля на кладбище в поселке Мирный. После этого происшествия самарские власти заявили, что захоронению умершего никто не мешал, однако через некоторое время директор кладбища все же был уволен. Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что сфера ритуальных услуг в регионе подвергнется проверке.

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ИСТОЧНИК KP.RU