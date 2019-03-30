В Самаре врача-нейрохирурга заподозрили в сборе взяток для других медиков

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-30T09:02:22+03:00

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В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении врача-нейрохирурга городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко Евгения Козлова и местного жителя Бориса Черняка. Их подозревают в посредничестве во взяточничестве.

- По версии следствия, в 2018 года мужчины создали преступную группу, чтобы в качестве посредников передавать взятки сотрудникам медучреждений Самары, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

В октябре прошлого года к Борису Черняку обратился мужчина, которому было нужно оформить документы для получения группы инвалидности. Подозреваемый, заверив, что обладает широкими связями среди медработников, предложил помочь ему за вознаграждение в 250 тысяч рублей. После этого Евгений Козлов получил от самарца 70 тысяч рублей для подкупа медиков, которые занимаются оформлением необходимых справок.

Следователи предполагают, что это не единственный эпизод преступной деятельности врача и жителя Самары. В связи с этим они просят всех, кто мог пострадать от их действий, сообщить об этом по телефону: 339-12-92.

ИСТОЧНИК KP.RU