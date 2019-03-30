Суд в Похвистнево отправил на родину нелегальную мигрантку из Таджикистана
Женщина жила на территории Самарской области без миграционного учета
Суд назначил иностранке еще и штраф в 2 тысячи рублейФото: Архив "КП"
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На днях в Похвистнево состоялся суд на гражданкой Таджикистана. Женщина нарушила режим пребывания на территории РФ, за что была привлечена к ответственности.
Так, выяснилось, что иностранка жила в Самарской области без миграционного учета. Как пишет Похвистнево-Информ, в отношении нее было возбуждено административное дело по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.
Суд признал женщину виновной в данном правонарушении и назначил ей штраф в 2 тысячи рублей. Кроме того, ее приговорили к принудительному административному выдворению за пределы нашей страны в форме контролируемого самостоятельного выезда.
ИСТОЧНИК KP.RU