Тренерский штаб хоккейной «Лады» в полном составе отправили в отставку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-30T11:42:32+03:00

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В субботу, 30 марта, стало известно о том, что учредитель тольяттинского хоккейного клуба «Лада» решил отправить в отставку весь тренерский штаб. Причиной этому стало неудачное выступление команды в сезоне ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/2019.

- Руководство благодарит Анатолия Емелина, Аркадия Андреева, Александра Нестерова, Дмитрия Курошина и Сергея Медведева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении, размещенном на сайте тольяттинского клуба.

Напомним, что по итогам этого сезона «Лада» заняла 5 место, набрав 79 очков в 56 матчах. Команда вышла в плей-офф, но завершила свое выступления там уже после первого раунда, проиграв «Соколу» из Красноярска со счетом 1:3.

Отметим, что Анатолий Емелин занимал пост главного тренера тольяттинской команды с мая 2018 года. До этого он сам играл в составе «Лады», был ее капитаном и даже был отмечен в ее составе различными наградами. До того, как возглавить команду в 2018 году, Анатолий Емелин был главным тренером «Югры».

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ИСТОЧНИК KP.RU