Самарское «Динамо» всухую обыграло «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-30T13:15:56+03:00

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В пятницу, 29 марта, в «МТЛ Арене» в Самаре прошел матч 16 тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Местное «Динамо» на своем поле принимало команду «Ухта». К счастью, удача была на стороне самарцев - они всухую обыграли гостей со счетом 4:0.

- Игрой команды я остался доволен. Парни проявили мужской характер и спортивную зрелость. Начало встречи прошло нервно и сдержанно, однако после первого гола мы стали строже действовать в обороне и хорошо реализовали свои голевые моменты. Свою роль сыграла и поддержка самарских болельщиков, - прокомментировал итоги матча главный тренер «Динамо» Максим Горбунов.

В этой встрече голами отметились Артур Мелконян, Павел Симаков, Дмитрий Волков и Денис Гуляйкин. Добавим, что сейчас самарское «Динамо» занимает 6 место в турнирной таблице, а «Ухта» - 9 строчку. Второй матч 16 тура команды проведут в субботу, 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU