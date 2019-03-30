2019-03-30T14:02:36+03:00
Происшествия

В Самарской области ищут мужчину, который по неосторожности убил человека

Полицейские просят помочь в поисках подозреваемого
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области полицейские разыскивают 39-летнего Сергея Свечкова. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

- Подозреваемый является уроженцем села Троицкое Сызранского района. В отношении него возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464) 98-46-02; 8 (8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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