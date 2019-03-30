«Сохрани природу»: жителям Самарской области предлагают на час отключить свет

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-30T15:02:14+03:00

Самарцев призывают помочь сохранить природу, всего лишь на час отключив электроприборы и свет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Сегодня, 30 марта, во всем мире проходит экологическая акция «Час земли». Она призвана обратить внимание людей на проблемы изменения климата. Ежегодно эту акцию поддерживают тысячи городов, предприятий и организаций. Жителям Самарской области тоже предлагают принять участие в этом мероприятии и на час выключить свет.

- Предлагаем всем жителям региона присоединиться к акции «Час земли» и выключить свет, бытовые электроприборы всего на 1 час - с 20:30 до 21:30 - в знак неравнодушия к будущему планеты. Помогите сохранить природу, - говорится в сообщении министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Напомним, что в Самаре эту акцию намерены поддержать железнодорожный вокзал и театр оперы и балета. Они отключат архитектурную подсветку.

ИСТОЧНИК KP.RU