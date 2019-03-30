«Сохрани природу»: жителям Самарской области предлагают на час отключить свет
Сегодня, 30 марта, во всем мире проходит экологическая акция «Час земли». Она призвана обратить внимание людей на проблемы изменения климата. Ежегодно эту акцию поддерживают тысячи городов, предприятий и организаций. Жителям Самарской области тоже предлагают принять участие в этом мероприятии и на час выключить свет.
- Предлагаем всем жителям региона присоединиться к акции «Час земли» и выключить свет, бытовые электроприборы всего на 1 час - с 20:30 до 21:30 - в знак неравнодушия к будущему планеты. Помогите сохранить природу, - говорится в сообщении министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Напомним, что в Самаре эту акцию намерены поддержать железнодорожный вокзал и театр оперы и балета. Они отключат архитектурную подсветку.
ИСТОЧНИК KP.RU