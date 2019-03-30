В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-30T16:01:40+03:00

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В Самарской области с 1 апреля изменятся зоны обслуживания нескольких отделений скорой медицинской помощи. Это будет сделано для повышения доступности и качества оказания медпомощи. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения региона Михаила Ратманова.

Согласно документу, Самарская городская станция скорой медицинской области теперь будет обслуживать жителей Самары за исключением тех, кто живет в районе Красноглинского шоссе, поселка Озерки, СНТ «Ясная поляна», СНТ «Хуторок», СНТ «Горелый хутор», СНТ «Восход», на улице Горелый хутор, на Московском шоссе в границах 1, 2, 4, 7, 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод, а еще на улицах Златоустовская, Гидроузловая, Таймырская и в 14 и 15 кварталах поселка Мехзавод. Также городская станция скорой помощи будет обслуживать Красноярский, Волжский, Кинельский районы и Кинель.

Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое. Пестравская районная больница будет обслуживать оставшуюся часть района за исключением вышеуказанных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU