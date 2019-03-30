2019-03-30T16:01:40+03:00
Общество

В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи

Корректировки коснулись трех станций и отделений
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Медикам станции помощи в Самаре придется выезжать на вызовы за пределы городаМедикам станции помощи в Самаре придется выезжать на вызовы за пределы города
Изменить размер текста:

В Самарской области с 1 апреля изменятся зоны обслуживания нескольких отделений скорой медицинской помощи. Это будет сделано для повышения доступности и качества оказания медпомощи. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения региона Михаила Ратманова.

Согласно документу, Самарская городская станция скорой медицинской области теперь будет обслуживать жителей Самары за исключением тех, кто живет в районе Красноглинского шоссе, поселка Озерки, СНТ «Ясная поляна», СНТ «Хуторок», СНТ «Горелый хутор», СНТ «Восход», на улице Горелый хутор, на Московском шоссе в границах 1, 2, 4, 7, 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод, а еще на улицах Златоустовская, Гидроузловая, Таймырская и в 14 и 15 кварталах поселка Мехзавод. Также городская станция скорой помощи будет обслуживать Красноярский, Волжский, Кинельский районы и Кинель.

Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое. Пестравская районная больница будет обслуживать оставшуюся часть района за исключением вышеуказанных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ждали от «Лады» другого результата»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал отставку тренеров команды
Вернули преимущество: Баскетболисты «Самары» победили «Урал» в третьем матче четвертьфинала Суперлиги
«Сохрани природу»: жителям Самарской области предлагают на час отключить свет
В Самарской области ищут мужчину, который по неосторожности убил человека
Самарское «Динамо» всухую обыграло «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу
Весь перед всмятку: в Самарской области молодой водитель на «четырнадцатой» залетел под грузовик
Тренерский штаб хоккейной «Лады» в полном составе отправили в отставку
В Самаре на Пугачевском тракте открытым пламенем полыхала «семерка»
Суд в Похвистнево отправил на родину нелегальную мигрантку из Таджикистана
В Самаре врача-нейрохирурга заподозрили в сборе взяток для других медиков
Гроб с покойником у здания правительства в Самаре: следователи не стали возбуждать уголовное дело
Трое пострадали: под Самарой произошло серьезное ДТП
Суд оставил под арестом экс-главу Фонда капремонта Самарской области
По-весеннему пригревать: какой будет погода в Самарской области на последних выходных марта