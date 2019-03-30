2019-03-30T16:48:09+03:00
Спорт

Вернули преимущество: Баскетболисты «Самары» победили «Урал» в третьем матче четвертьфинала Суперлиги

Теперь самарская команда буквально в шаге от выхода в полуфинал чемпионата
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В субботу, 30 марта, в Екатеринбурге прошел третий матч плей-офф Суперлиги по баскетболу между командами «Самара» и «Урал». На этот раз победа досталась самарцам. Они обыграли хозяев поля со счетом 57:69 и оказались в шаге от выхода в полуфинал.

Счет в матче открыл Александр Савенков, однако в течение нескольких минут его попадание было единственным для самарской команды. В это время очки набирали баскетболисты «Урала». На некоторое время они вырвались вперед, но потом самарцы вернули себе лидерство, завершив десятиминутку в свою пользу — 12:13. Во втором периоде самарские баскетболисты тоже повели в счете. Очки удалось заработать благодаря усилиям Владимира Пичкурова, Артема Чеваренкова, Максима Дыбовского и Алексея Нестерова. В этом периоде отрыв от соперника вышел еще больше — 12:19.

В начале третьей десятиминутки баскетболисты «Самары» выдали целую серию промахов, однако затем они стали уверенно набирать очки. Вновь отличились Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Алексей Нестеров и Илья Громовс. А за три минуты до окончания периода выдали два трехочковых Артем Чеваренков и снова Антон Глазунов — 15:18. Заключительная десятиминутка тоже осталась за самарцами — 18:19. В итоге матч завершился уверенной победой самарской команды.

Эта победа позволила «Самаре» вернуть себе преимущество в серии — 2:1. Четвертый матч между соперниками пройдет в понедельник, 1 апреля, также в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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