2019-03-30T17:42:59+03:00
Спорт

«Ждали от «Лады» другого результата»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал отставку тренеров команды

Игра тольяттинских хоккеистов в минувшем сезоне разочаровала руководство клуба
Анастасия ФИЛАТОВА
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Руководство "Лады" уволило весь тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным / Фото: ХК "Лада"Руководство "Лады" уволило весь тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным / Фото: ХК "Лада"
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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение руководства тольяттинского хоккейного клуба «Лада» уволить весь тренерский штаб. Напомним, сообщение об этом появилось в субботу, 30 марта, на официальном сайте команды.

- Команде были созданы хорошие условия, которые позволяли ей бороться за самые высокие места. Все ждали от «Лады» другого результата. Спасибо Анатолию Емелину и его тренерскому штабу за работу, - написал в Твиттере чиновник.

Отметим, что по итогам сезона ВХЛ 2018/2019 «Лада» заняла 5 место. Она вышла в плей-офф, но быстро покинула его после поражения от «Сокола» 1:3. Именно такое неудачное выступление на чемпионате могло послужить причиной отставки всех тренеров команды. По словам Дмитрия Шляхтина, новый тренерский штаб будет объявлен до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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