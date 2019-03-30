«Ждали от «Лады» другого результата»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал отставку тренеров команды

СЕГОДНЯ 17:42 2019-03-30T17:42:59+03:00

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение руководства тольяттинского хоккейного клуба «Лада» уволить весь тренерский штаб. Напомним, сообщение об этом появилось в субботу, 30 марта, на официальном сайте команды.

- Команде были созданы хорошие условия, которые позволяли ей бороться за самые высокие места. Все ждали от «Лады» другого результата. Спасибо Анатолию Емелину и его тренерскому штабу за работу, - написал в Твиттере чиновник.

Отметим, что по итогам сезона ВХЛ 2018/2019 «Лада» заняла 5 место. Она вышла в плей-офф, но быстро покинула его после поражения от «Сокола» 1:3. Именно такое неудачное выступление на чемпионате могло послужить причиной отставки всех тренеров команды. По словам Дмитрия Шляхтина, новый тренерский штаб будет объявлен до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU