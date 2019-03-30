В Самарской области из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание нескольких электричек

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-30T18:48:44+03:00

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В первые два дня апреля несколько электричек в Самарской области будут ходить по измененному расписанию. Речь идет о тех пригородных поездах, которые курсируют на участке Мирная — Самара — Сызрань.

- 1 и 2 апреля изменится график движения пяти электричек. Это связано с проведением ремонтных работ на участке Безенчук — Мыльная, - сообщили в Самарской пригородной пассажирское компании.

Так, 1 апреля поезд № 6003 Самара (отпр. 15.54) – Сызрань-1 (приб. 17.50) отправится из Самары на 5 минут раньше в 15:49, а прибудет на конечную станцию согласно графику — в 17:50.

1 и 2 апреля поезд № 6565 Мирная (отпр. 14.13) - Самара (14.38-14.39) – Сызрань-1 (приб. 17.08) будет ходить не до Сызрани, а до Безенчука. Прибытие туда намечено на 15:51. А поезд № 6558 Сызрань-1 (отпр. 15.22) - Самара (17.51-17.52) - Мирная (приб. 18.17) будет отменен на участке Сызрань-1 — Безенчук. В первые два дня апреля он будет отправляться из Безенчука в 16:38. Еще один поезд, который ходит по маршруту Мирная (отпр. 17.03) - Самара (17.28-17.29) - Сызрань-1 (приб. 19.58), будет ходить только до станции Звезда. Прибытие туда запланировано на 18:29.

Кроме того, поезд № 6562 Сызрань-1 (отпр. 17.44) – Самара (20.12 - 20.13) – Мирная (приб. 20.38) 1 апреля отправится в рейс примерно на 40 минут позже. От станции Сызрань-1 электричка поедет в 18:20, в Самару она прибудет в 20:48 - 20:49, а на станции Мирная она окажется уже в 21:14. А вот 2 апреля этот же поезд поедет еще позже: Сызрань-1 (отпр. 19.15) – Самара (21.44 - 21.45) – Мирная (приб. 22.10).

ИСТОЧНИК KP.RU