В Самаре управлению капстроительства назначили нового главу

СЕГОДНЯ 19:47 2019-03-30T19:47:36+03:00

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В управлении капитального строительства Самарской области появился новый руководитель. Ведомство возглавил Михаил Асеев. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства строительства.

О Михаиле Асеев известно, что ранее он был руководителем строительной компании ЗАО «Горизонт», которая была подконтрольна холдингу Николая Чудаева — отца нынешнего министра строительства Самарской области Евгения Чудаева. Кроме того, Михаил Асеев возглавлял ЗАО «Косметическая фирма «Весна Плюс». Сейчас обе эти организации ликвидированы.

Отметим, что управление капстроительства известно не только тем, что курирует крупные стройки региона, но и двумя своими бывшими руководителями, которые сейчас находятся под следствием. Речь идет о Светлане Моравской, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, и о Ренале Мязитове, которого заподозрили в многомиллионных махинациях. В настоящее время они оба проводят время в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU