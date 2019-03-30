2019-03-30T20:47:00+03:00
Спорт

Гандбольная «Лада» обыграла «Астраханочку» и вышла в финал Кубка России

Тольяттинки вырвали победу у астраханской команды с минимальным перевесом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
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В субботу, 30 марта, в Ростове-на-Дону прошел матч ½ финала Кубка России по гандболу между тольяттинской командой «Лада» и «Астраханочкой» из Астрахани. В этой встрече оказались сильнее спортсменки из Автограда. Они обыграли соперниц со счетом 27:26.

В начале матча ни одна из команд не имела явного преимущества. На перерыв они ушли со счетом 13:13. А вот во второй части игры начала активно набирать очки лидер молодежной сборной России Елена Михайличенко. Она стала самым результативным игроком матча, забросив в ворота астраханского клуба 10 мячей. Вывести тольяттинских гандболисток вперед помогла и вратарь команды Анастасия Лагина. Она сделала результативный бросок от ворот до ворот. В конце матча астраханки пытались переломить ход игры в свою пользу, но им этого сделать так и не удалось. В итоге, хотя преимущество было минимальным, победительницами вышли тольяттинки.

Эта победа позволила «Ладе» выйти в финал Кубка России. Ее противником на этом этапе станет команда «Ростов-Дон». Игра пройдет в воскресенье, 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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