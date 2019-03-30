В Самаре возле «Ракеты» появится памятник Дмитрию Козлову

СЕГОДНЯ 21:45 2019-03-30T21:45:57+03:00

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Департамент культуры и молодежной политики Самары ищет подрядчика, который займется созданием архитектурно-скульптурного ансамбля в честь 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора Дмитрия Козлова. Памятник планируется разместить возле музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

- Аукцион пройдет в два этапа. На первом будут собраны предложения по форме, размеру и материалам, из которых будет сделан мемориальный комплекс. А на втором будет выбран сам подрядчик, - говорится в документах закупки.

При разработке архитектурно-скульптурной композиции специалистам нужно будет учесть существующую застройку и благоустройство территории. Также среди требований чиновников к проекту будущего мемориала - обязательное наличие художественной выразительности, композиционная завершенность и достойное увековечивание памяти о Дмитрии Козлове. Обсуждение первого этапа закупки пройдет 30 апреля, а победителя торгов выберут в начале июня. Подрядчику нужно будет выполнить все работы к 1 октября этого года. На это ему из городского бюджета выделят чуть больше 15 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU