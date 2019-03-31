2019-03-31T09:11:42+03:00
Происшествия

В Самарской области ищут уроженца Украины, который устроил смертельное ДТП

Полиция просит о помощи в поисках предполагаемого виновника
Кирилл КАРИМОВ
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Мужчине 35 летМужчине 35 летФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Правоохранители Сызрани объявили в розыск некоего 35-летнего Владимира Чернышева, который подозревается в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчина совершил преступление, подпадающее под статью «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Его рост 180 см, родился он в городе Красный луч Луганской области Украинской УССР и проживал городе Пятигорск.

Полицейские просят всех, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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