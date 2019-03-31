2019-03-31T09:29:27+03:00
Общество

Самарцы жалуются на грязевое болото, в которое превратились тротуары Южного моста

Возможно, причина этого кроется в просчетах конструкции отремонтированного перехода
Кирилл КАРИМОВ
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slavutich13.livejournal.comslavutich13.livejournal.comФото: СОЦСЕТИ
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С приходом весенней оттепели тротуары Южного моста, капитально отремонтированного полтора года назад, покрылись жирным слоем грязи, стекающей с проезжей части. Горожанам приходится буквально преодолевать болото. На это в ЖЖ обратил внимание пользователь Slavutich13.

- Тротуар - вот тут самое интересное - сделан с проезжей частью единым полотном, - пытается проанализировать увиденное самарец. - Помните, как у нас делают полотно дорог? Небольшой горкой, т.е. середина проезжей части чуть выше края. Делается так для того, чтобы вода стекала с дороги на обочину. Тротуар Южного моста оказался в самой низкой точке дорожного полотна, да ещё и огорожен бордюром с внешней стороны. Т.е. вода с дороги вместе с песком и грязью стекает на тротуар и... И всё, дальше ей деться некуда.

Слив действительно не особо помогает и в итоге грязь толстым слоем оседает на тротуаре. Коммунальщики тоже не спешат чистить дорогу для пешеходов. Когда же потеплеет, вся эта жижа превратится в знаменитую самарскую пыль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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