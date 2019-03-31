В Самарской области у сомнительного прохожего полицейские нашли наркотики

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-31T10:45:10+03:00

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Во время патрулировали улиц города Похвистнева местные полицейские заметили мужчину, который неуверенно держался на ногах, а также невнятно разговаривал. Кроме того, он не смог предъявить документы, которые удостоверили бы его личность, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Гражданина доставили в отдел полиции, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. А досмотр личных вещей 29-летнего мужчины показал, почему он был в таком состоянии. При нем находился сверток с синтетическим наркотиком весом 0,75 г. Мужчина заявил, что дурман купил для себя и не собирался его продавать.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU