2019-03-31T10:45:10+03:00
Происшествия

В Самарской области у сомнительного прохожего полицейские нашли наркотики

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Мужчина попытался объяснить, откуда у него этоМужчина попытался объяснить, откуда у него этоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во время патрулировали улиц города Похвистнева местные полицейские заметили мужчину, который неуверенно держался на ногах, а также невнятно разговаривал. Кроме того, он не смог предъявить документы, которые удостоверили бы его личность, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Гражданина доставили в отдел полиции, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. А досмотр личных вещей 29-летнего мужчины показал, почему он был в таком состоянии. При нем находился сверток с синтетическим наркотиком весом 0,75 г. Мужчина заявил, что дурман купил для себя и не собирался его продавать.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарец снял на камеру «синего вертолетчика» в 15 микрорайоне
Самарский депутат и баянист Сергей Войтенко принял участие в телешоу «Сто к одному»
Жена самарского олигарха изменила цвет волос и пожаловалась на мускулистые плечи
Под Самарой столкнулись два большегруза
Появились фото падения легковушки с многоуровневой парковки в Самаре
Самарцы жалуются на грязевое болото, в которое превратились тротуары Южного моста
В Самарской области ищут уроженца Украины, который устроил смертельное ДТП
В Самаре с четвертого этажа парковки ТЦ «Гудок» упал автомобиль с людьми
В Самаре возле «Ракеты» появится памятник Дмитрию Козлову
Гандбольная «Лада» обыграла «Астраханочку» и вышла в финал Кубка России
В Самаре управлению капстроительства назначили нового главу
В Самарской области из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание нескольких электричек
«Ждали от «Лады» другого результата»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал отставку тренеров команды
Вернули преимущество: Баскетболисты «Самары» победили «Урал» в третьем матче четвертьфинала Суперлиги
В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи
«Сохрани природу»: жителям Самарской области предлагают на час отключить свет
В Самарской области ищут мужчину, который по неосторожности убил человека
Самарское «Динамо» всухую обыграло «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу
Весь перед всмятку: в Самарской области молодой водитель на «четырнадцатой» залетел под грузовик
Тренерский штаб хоккейной «Лады» в полном составе отправили в отставку
В Самаре на Пугачевском тракте открытым пламенем полыхала «семерка»
Суд в Похвистнево отправил на родину нелегальную мигрантку из Таджикистана
В Самаре врача-нейрохирурга заподозрили в сборе взяток для других медиков
Гроб с покойником у здания правительства в Самаре: следователи не стали возбуждать уголовное дело
Трое пострадали: под Самарой произошло серьезное ДТП
Суд оставил под арестом экс-главу Фонда капремонта Самарской области
По-весеннему пригревать: какой будет погода в Самарской области на последних выходных марта