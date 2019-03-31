Под Самарой столкнулись два большегруза

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-31T11:18:04+03:00

О пострадавших в ДТП пока неизвестно

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В воскресенье, 31 марта, ночью на 3 километре Обводной дороги под Самарой произошло столкновение двух грузовиков. Об этом сообщает «ДТП 163 Самара», со ссылкой на аварийных комиссаров.

Подробностей об аварии немного. Известно, что в ДТП попали фуры Mercedes и DAF. Последняя получила серьезные повреждений кабины. У немецкого грузовика пострадал полуприцеп. Скорее всего, один из дальнобойщиков пошел на обгон по встречной полосе, а другой попытался увернуться от лобового удара.

О пострадавших в столкновении не сообщается. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU