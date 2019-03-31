Жена самарского олигарха изменила цвет волос и пожаловалась на мускулистые плечи

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-31T11:58:42+03:00

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Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала фото, на котором она из жгучей брюнетке трансформировалась в блондинку. Снимок в Инстаграм собрал около 4000 лайков.

Царицына не столько обратила внимание на свои волосы, сколько показала платье, которое оно примерила в одном из дубайских магазинов моды.

- Еще одна проблема, размер мал в груди, но большой в талии, - сетует 26-летняя инстаграм дива. - Девочки такие девочки, надо завязывать качать плечи.

Ксения Царицына постоянно демонстрирует в соцсетях свою лакшери-жизнь в ОАЭ, где она живет с бизнесменом Шаповаловым. Например, в конце 2018 года она продемонстрировала свою растяжку, а потом и декольте.

ИСТОЧНИК KP.RU