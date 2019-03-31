Самарский депутат и баянист Сергей Войтенко принял участие в телешоу «Сто к одному»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-31T12:45:27+03:00

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В воскресенье, 31 марта, на телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск игры «Сто к одному». Капитаном одной из команд стал шоумен, депутат Самарской губдумы и чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.

Войтенко был капитаном команды Баян-Микс, где помимо него были еще четыре музыканта.

- Вся наша команда играет на баянах и аккордеонах, - сказал Войтенко. - Сейчас я больше пою, а ребята играют

Их конкурентами выступила команда Гармоника, также состоящая из артистов. Превосходство в ответах на каверзные вопросы ведущего шоу Александра Гуревича сразу заняла самарская команда. Как итог 82:326 в пользу Баян-Микс. Призовой фонд выпуск составил 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU