2019-03-31T13:27:55+03:00
Общество

Самарец снял на камеру «синего вертолетчика» в 15 микрорайоне

По его утверждению, по окрестностям шатались несколько граждан в подобном состоянии
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Молодой человек еле стоит на ногахМолодой человек еле стоит на ногахФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Горожанин пожаловался на засилье сегодня утром сильно шатающихся молодых людей в 15 мкрн Самары. Пост об этом появился в одном из городских пабликов.

- Воскресенье утро, Самара! – подкрепляет свой пост видео Виталий Н. - И таких я сегодня несколько десятков встретил, пока ехал на работу.

Комментирующие сошлись во мнение, что молодой человек на видео явно находится под действием психиоактивных веществ. Впрочем, кто-то даже пошутил, что «люди с ночной смены возвращаются, уставшие». Но, как говорится, подпись смешная, а ситуация не очень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский депутат и баянист Сергей Войтенко принял участие в телешоу «Сто к одному»
Жена самарского олигарха изменила цвет волос и пожаловалась на мускулистые плечи
Под Самарой столкнулись два большегруза
В Самарской области у сомнительного прохожего полицейские нашли наркотики
Появились фото падения легковушки с многоуровневой парковки в Самаре
Самарцы жалуются на грязевое болото, в которое превратились тротуары Южного моста
В Самарской области ищут уроженца Украины, который устроил смертельное ДТП
В Самаре с четвертого этажа парковки ТЦ «Гудок» упал автомобиль с людьми
В Самаре возле «Ракеты» появится памятник Дмитрию Козлову
Гандбольная «Лада» обыграла «Астраханочку» и вышла в финал Кубка России
В Самаре управлению капстроительства назначили нового главу
В Самарской области из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание нескольких электричек
«Ждали от «Лады» другого результата»: Дмитрий Шляхтин прокомментировал отставку тренеров команды
Вернули преимущество: Баскетболисты «Самары» победили «Урал» в третьем матче четвертьфинала Суперлиги
В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи
«Сохрани природу»: жителям Самарской области предлагают на час отключить свет
В Самарской области ищут мужчину, который по неосторожности убил человека
Самарское «Динамо» всухую обыграло «Ухту» в матче чемпионата России по мини-футболу
Весь перед всмятку: в Самарской области молодой водитель на «четырнадцатой» залетел под грузовик
Тренерский штаб хоккейной «Лады» в полном составе отправили в отставку
В Самаре на Пугачевском тракте открытым пламенем полыхала «семерка»
Суд в Похвистнево отправил на родину нелегальную мигрантку из Таджикистана
В Самаре врача-нейрохирурга заподозрили в сборе взяток для других медиков
Гроб с покойником у здания правительства в Самаре: следователи не стали возбуждать уголовное дело
Трое пострадали: под Самарой произошло серьезное ДТП
Суд оставил под арестом экс-главу Фонда капремонта Самарской области
По-весеннему пригревать: какой будет погода в Самарской области на последних выходных марта