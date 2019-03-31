Самарец снял на камеру «синего вертолетчика» в 15 микрорайоне
По его утверждению, по окрестностям шатались несколько граждан в подобном состоянии
Молодой человек еле стоит на ногахФото: скриншот с видео
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Горожанин пожаловался на засилье сегодня утром сильно шатающихся молодых людей в 15 мкрн Самары. Пост об этом появился в одном из городских пабликов.
- Воскресенье утро, Самара! – подкрепляет свой пост видео Виталий Н. - И таких я сегодня несколько десятков встретил, пока ехал на работу.
Комментирующие сошлись во мнение, что молодой человек на видео явно находится под действием психиоактивных веществ. Впрочем, кто-то даже пошутил, что «люди с ночной смены возвращаются, уставшие». Но, как говорится, подпись смешная, а ситуация не очень.
ИСТОЧНИК KP.RU