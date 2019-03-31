2019-03-31T14:39:20+03:00
Недвижимость

Цены на коммуналку в городах Самарской области вырастут этим летом на 2-10%

Квитанции с новыми цифрами мы начнем получать с 1 июля
Кирилл КАРИМОВ
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Кошельки жителей в очередной раз попали под ударКошельки жителей в очередной раз попали под ударФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство Самарской области опубликовала документ, в котором сообщается максимальный индекс изменения цен на коммунальные услуги. В зависимости от муниципалитета, цифры будут отличаться.

Итак, сызранцы и самарцы с 1 июля начнут получать квитанции, где стоимость коммуналки будет выше нынешней на 4,1%. В Тольятти стоимость ЖКХ вырастет на 2%. В Кинеле повышение составит 10,2%, в Октябрьске тарифы вырастут на 6,7%, в Отрадном - 7%, в Жигулевске - 5,3%. Сельские районы региона получат прибавку в 2-32%.

Напомним, это уже второе повышение цен на услуги ЖКХ в 2019 году. 1 января 2019 года они были увеличены из-за повышения НДС до 20%. Тогда о рост тарифов превысил 1,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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