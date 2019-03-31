В парке Гагарина прошел конкурс скворечников, сделанных руками самарских детей

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-31T15:23:53+03:00

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В воскресенье, 31 марта, в Самаре в парке Гагрина прошел городской конкурс «Самарский скворечник 2019». Организаторами выступили самарский музей фотографии «Фото-История» и Природоохранный проект «Оранжевый скворечник».

Многие из скворечников, участвующих в конкурсе, были сделаны детскими руками. Многие из них будут установлены по всей Самаре при поддержке мэрии города.

Мероприятие посвящено Международному дню птиц, который будет отмечаться в понедельник, 1 апреля. Цель акции - обратить внимание на проблемы экологии, привлечь горожан к активной общеполезной природоохранной деятельности по сохранению городского и в целом мирового биологического разнообразия.

ИСТОЧНИК KP.RU