2019-03-31T15:46:05+03:00
Спорт

Скандальный боец ММА Александр Емельяненко проведет свой следующий бой в Самаре

Он встретится в октагоне с бразильцем Луисом Энрике
Кирилл КАРИМОВ
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Исход боя предсказать трудноИсход боя предсказать трудноФото: СОЦСЕТИ
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Российский боец ММА Александр Емельяненко анонсировал свой первый бой в этом году. 10 мая он выйдет на ринг в рамках «Битвы на Волге», которая пройдет в «МТЛ Арене».

- Следующая информация для специально избранной категории людей, - так обратился брат Фёдора Емельяненко к своим подписчикам в Инстаграме. – Мой бой состоится 10 мая в городе Самара. Соперник пока неизвестен. Я аж расплакался, как я о вас переживаю. Шучу, ветром в глаза надуло.

Интрига по части соперника продлилась совсем недолго, Емельяненко сам ее развеял – в октагоне его противником будет 25-летний тяжеловес Луис Хенрике из Бразилии. Свой последний бой в ноябре прошлого года бразилец выиграл.

Напомним, первый бой в этом году Емельяненко должен был провести 4 мая в Челябинске. Но после громкого ареста бойца за вождение золотого автомобиля в нетрезвом виде в Кисловодске, его заменил Александр Шлеменко.

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Емельяненко проведет бой в Самаре
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ИСТОЧНИК KP.RU

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