2019-03-31T17:53:12+03:00
Общество

Синоптики рассказали, чего ждать самарцам от погоды в начале апреля

С наступлением новой рабочей недели придет и тепло
Кирилл КАРИМОВ
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Наконец-то в Самару придет устойчивая плюсовая температура воздухаНаконец-то в Самару придет устойчивая плюсовая температура воздухаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С наступлением апреля в Самарскую область придет настоящее весеннее тепло. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

В понедельник, 1 апреля, в Самаре воздух прогреется до +10 °C. Однако будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Ночью температура будет колебаться между -2 и +3 °C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

2 и 3 апреля температура будет примерно такой же. Ветер сменится на северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до +8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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