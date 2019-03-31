Бой Александра Емельяненко с бразильцем может состояться на «Самара Арене»
Майский бой известного российского бойца ММА Александра Емельяненко может пройти на самарском стадионе «Самара Арена». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замгендиректора по эксплуатации ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Александра Зайцева.
- Теоретически, проведение боя Александра Емельяненко на стадионе «Самара Арена» было бы интересно, - говорит Зайцев. - Но, боюсь, что аудитория под 50 тысяч зрителей большая. Для смешанных единоборств это слишком много, даже центральные бои в UFC столько не собирают.
Напомним, сегодня Емельяненко анонсировал свой бой с 25-летним бразильцем Луисом Хенрике, который должен состояться 10 мая в рамках турнира «Битвы на Волге».
ИСТОЧНИК KP.RU