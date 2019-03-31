2019-03-31T19:07:01+03:00
Спорт

Бой Александра Емельяненко с бразильцем может состояться на «Самара Арене»

Так управляющая организация спортобъектом хотела бы привлечь на него зрителей
Кирилл КАРИМОВ
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Емельяненко будет драться в СамареЕмельяненко будет драться в СамареФото: Instagram.com
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Майский бой известного российского бойца ММА Александра Емельяненко может пройти на самарском стадионе «Самара Арена». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замгендиректора по эксплуатации ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Александра Зайцева.

- Теоретически, проведение боя Александра Емельяненко на стадионе «Самара Арена» было бы интересно, - говорит Зайцев. - Но, боюсь, что аудитория под 50 тысяч зрителей большая. Для смешанных единоборств это слишком много, даже центральные бои в UFC столько не собирают.

Напомним, сегодня Емельяненко анонсировал свой бой с 25-летним бразильцем Луисом Хенрике, который должен состояться 10 мая в рамках турнира «Битвы на Волге».

ИСТОЧНИК KP.RU

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