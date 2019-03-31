В Самарской области рождаемость снизилась на 7,2%

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-31T20:16:51+03:00

Всего в регионе живет 3,182 млн человек

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На 1 февраля 2019 года в Самарской области постоянно проживают 3,182 млн человек. Это стало известно из доклада Самарстата о социально-экономическом положении в регионе.

По сравнению с прошлым годом снизилась смертность и рождаемость – на 5,4 и 7,2%, соответственно. Рост населения был отмечен лишь в Кошкинском и Волжском муниципальных районов.

Если говорить о смертность, то чаще всего жители Самарской области умирают из-за болезней системы кровообращения. На втором месте – новообразования, третье - несчастные случаи, отравления и травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU