В Самарской области рождаемость снизилась на 7,2%
Всего в регионе живет 3,182 млн человек
Самарцы не спешат обзаводиться детьми в кризисную годинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 1 февраля 2019 года в Самарской области постоянно проживают 3,182 млн человек. Это стало известно из доклада Самарстата о социально-экономическом положении в регионе.
По сравнению с прошлым годом снизилась смертность и рождаемость – на 5,4 и 7,2%, соответственно. Рост населения был отмечен лишь в Кошкинском и Волжском муниципальных районов.
Если говорить о смертность, то чаще всего жители Самарской области умирают из-за болезней системы кровообращения. На втором месте – новообразования, третье - несчастные случаи, отравления и травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU