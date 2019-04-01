Самарский министр здравоохранения посмотрел, как лечат людей в тубдиспансере, где 10 лет не было капремонта

СЕГОДНЯ 06:56 2019-04-01T06:56:09+03:00

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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал в Сызрани. Он заглянул в тубдиспансер, где уже 10 лет не проводился капремонт. И если в части палат условия еще более-менее сносные, то само здание пугает сразу: со стен слезает краска и вообще кажется, что скоро что-то покрупнее упадет на голову случайным прохожим. По данным министерства здравоохранения, министр осмотрел палаты, пообщался с медперсоналом.

- Сейчас прорабатывается вопрос об улучшении условий оказания медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в диспансере. Капитальный ремонт в здании проводился более 10 лет назад, - отметил Михаил Ратманов.

Возможные варианты решения проблемы планируют обсудить на заседании Медицинского совета. При этом сызранцы опасаются, что учреждение могут только закрыть, И советуют приехать сюда хоть раз без предупреждения - возможно, тогда удастся увидеть немного больше

ИСТОЧНИК KP.RU